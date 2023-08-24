لاتفيا تكلف سيلينا رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

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كلفت لاتفيا وزيرة الرفاهية إيفيكا سيلينا رسميا بتشكيل حكومة جديدة بعدما أعلن رئيس الوزراء كاريشيانيس كارينش، أن الحزب الحاكم سوف يسعى لإيجاد شركاء ائتلافيين جدد وأنه سوف يستقيل من المنصب.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت سيلينا في مؤتمر صحفي في ريجا اليوم الخميس، إلى جانب الرئيس إدجار رينكيفيتش الذي عينها إن "أمن دولتنا الخارجي والداخلي سوف يكون أولوية". وأضافت أنها سوف تشكل ائتلافا "في أقرب وقت ممكن".

وبرزت سيلينا التي تبلغ من العمر 48 عاما، بوصفها المرشح الأوفر حظا لخلافة كارينش الأسبوع الماضي بعدما قام حزب الوحدة الجديد الذي يرأسه باختيار سيلينا لتشكيل ائتلاف جديد.

وقالت سيلينا وهي محامية قد تصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في لاتفيا، إنها سوف تبدأ محادثات لتشكيل ائتلاف من أربعة أحزاب غدا الجمعة. ومن المرجح أن تواصل دعم البلاد لأوكرانيا.

وتعد لاتفيا وهي عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من أشد المنتقدين للغزو الروسي لأوكرانيا، وتمد كييف بالأسلحة وتؤيد فرض عقوبات أكثر صرامة ضد موسكو.