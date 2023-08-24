واتساب وفيسبوك أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما في الإمارات

تصدر تطبيق "واتساب" قائمة منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في دولة الإمارات بنسبة 6ر79% من إجمالي مستخدمي المنصات، وذلك وفقا لتقرير "الإمارات الرقمية 2023 "حقائق وأرقام" الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، حلت منصة "فيسبوك" و"انستجرام" في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بنسب بلغت 7ر78 % و4ر74%، فيما حلت منصة "تيك توك" بالمرتبة الرابعة بنسبة 4ر67 % من إجمالي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة.

وجاء ترتيب المنصات من المركز الخامس حتى الحادي عشر كالتالي: "فيسبوك ماسينجر"، ثم "إكس(X)" (تويتر سابقا)، ثم "لينكد إن"، ثم "تليجرام"، ثم "سناب شات"، ثم "بنتريست"، ثم "سكايب".

وكشف التقرير عن أبرز غايات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن التواصل مع العائلة والأصدقاء يأتي في مقدمة هذه الغايات بنسبة 8ر46 % من إجمالي مستخدمي هذه المواقع، يليه البحث عن قصص جديدة بنسبة 3ر32%، ثم البحث عن أشياء ملهمة لمحاكاتها أو شرائها بنسبة 4ر30%.

ومن الغايات والأسباب الرئيسية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أيضا متابعة أخبار الرياضة، ومشاهدة البث المباشر، والتعرف إلى أصدقاء جدد، والبحث عن مواضيع متعلقة بالأعمال، وشراء المنتجات، ومشاهدة محتوى العلامات التجارية، ومتابعة المؤثرين، ومشاركة الآراء والأفكار، إضافة إلى مشاركة تفاصيل الحياة اليومية.

وأحصى التقرير ما يصل إلى 10 ملايين حساب نشط على وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، حيث بلغت نسبة الحسابات 5ر105% مقارنة بعدد السكان، و6ر106% مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت، فيما بلغ متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي 20ر2 ساعة يومياً.