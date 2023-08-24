الدفاع الروسية: قواتنا تدفع بمقاتلة لاعتراض طائرة عسكرية نرويجية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها أرسلت طائرة من طراز ميج-31 لاعتراض طائرة عسكرية نرويجية فوق بحر بارنتس بالقرب من الحدود بين البلدين عند القطب الشمالي، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال يومين والثالث هذا الشهر.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرة النرويجية اقتربت من المجال الجوي الروسي لكنها ابتعدت بعد ذلك بعد اقتراب الطائرة الروسية، وفقا لوكالة رويترز.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والنرويج، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشترك مع روسيا في حدود قصيرة في القطب الشمالي، منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق إنها أرسلت طائرات مقاتلة لاعتراض طائرات نرويجية في 14 أغسطس ثم مرة أخرى يوم الأربعاء.