القرعة العلنية ببلطيم وقلين تختار 30 مواطنا كدفعة أولى للاستفادة بأراضي الوادي الجديد

أجرى مجلسا بلطيم وقلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرعة العلنية، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد، كدفعة أولى، للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادي الجديد، والغربية والمنوفية.

ففي مركز بلطيم، أجريت القرعة العلنية برئاسة اللواء عمرو الفداوي، للمتقدمين للاستفادة من مشروع الوادي الجديد، لاختيار 10 متقدمين أساسيين، و 5 احتياطيين، بحضور المهندس عرابي شكري أبو العطا، وكيل مديرية الري بكفر الشيخ، وحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بالمحافظة.

وأسفرت القرعة عن اختيار 10 من المتقدمين هم عادل محمد الشربيني أبو زيد، ورمضان صابر عبد العزيز دخان، وإسلام عبد اللطيف ابراهيم أحمد، ورمضان نجاح القصبي أحمد، وإبراهيم السيد كامل عبد الحميد حنورة، محمود علي علي مهنا، وأحمد عادل ابراهيم حسن معوض، وبشير السيد حامد عامر، وهاني محمد محمد أحمد بليله، وعبدالله فؤاد فرج عيد القاضي.

كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين هم أبو العزم عبد الغني أبو العزم، وأحمد كامل ممدوح عبد القادر، ومصطفى سمير شبل فرج السعيد، وغريب غريب محمد على السبيعي، ومنير مهدي محمد رحيم الدكروري.

كما شهد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز قلين، القرعة العلنية لاختيار 10 مستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد كمرحلة أولى، إضافة لـ 5 مستفيدين كاحتياطيين، بحضور الدكتور السيد عبد الهادي العيسوي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمحافظة، والدكتور ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبدر بدران، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وأسفرت القرعة عن فوز أميرة أحمد على شلبى، وسالمه حلمى ابراهيم على، وأسماء محمد عبد العزيز، ومحمد عبد الفتاح حسن قنديل، ومصطفى السعيد محمد سليمان، وبسمة ابراهيم احمد، وسند عبد الفتاح عبده بدر، وصبحى السيد محمد عثمان، وأمانى شعبان خليفة عبد العزيز نجم، ودنيا محمد يوسف.

كما جرى اختيار 5 احتياطيين، عبدالله جمعه محمد يوسف شحات، وإبراهيم السيد ابراهيم النشرتاوى، وكريمة عبد الرازق محمد ابو حسين، وأشرف عبد الله اسماعيل العونى، وهيثم عبد الجليل السيد يونس العقدة.