كبير موظفي البيت الأبيض السابق يخسر محاولات تجنب الاعتقال في قضية انتخابات 2020

خسر كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، أمس الأربعاء، محاولة لتجنب الاعتقال، وأن يكون مدعيا عليه في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتدخل في نتائج انتخابات 2020.

ورفض أحد القضاة الاتحاديين استئناف ميدوز الطارئ لمنع المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، من إجباره على تسليم نفسه بناء على دوره في قضية التدخل الانتخابي في ولاية جورجيا.

كما رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ستيف جونز استئنافا، مماثلا من جانب المسئول السابق بوزارة العدل الأمريكية جيفري كلارك، وهو مدعي عليه آخر في القضية.

ويعني الحكمان، أنه يجب على ميدوز وكلارك تسليم نفسهما عند الموعد النهائي الذي حددته ويليس وهو ظهر غدا الجمعة "16:00 بتوقيت جرينتش" أو تعريض نفسهما للاعتقال.

ولم يصدر القاضي جونز أي حكم في طلبهما بنقل القضايا الخاصة بهما إلى محكمة اتحادية.

ومن المتوقع عقد جلسة استماع في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

ويقول ميدوز وكلارك، إنه يجب محاكمتهما في محكمة اتحادية حيث إنهما كانا ينفذان أوامر رسمية عندما ساعدا، بحسب المزاعم، ترامب في تغيير خسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020.