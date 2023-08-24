الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من نفط العراق خلال يوليو الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الخميس، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراء النفط العراقي خلال شهر يوليو الماضي.

وذكرت "سومو"، في إحصائية نشرتها وكالة "شفق نيوز" اليوم الخميس، أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 10 شركات من أصل 40 شركة قامت بشراء النفط خلال الشهر الماضي".

وأضافت أن الشركات الهندية جاءت ثانيا بـ7 شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية والأمريكية ثالثا بعدد 4 شركات لكل واحدة منهما، وجاءت الشركات الإيطالية رابعا بـ3 شركات.

وجاءت الشركات اليونانية والإماراتية بشركتين لكل واحدة منهما، فيما توزعت البقية على الشركات التركية والاسبانية و"الهولندية - البريطانية" الكويتية والأردنية والأذربيجانية والماليزية واليابانية وبواقع شركة واحدة لكل منها.

وقالت "سومو"، إنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة "هندوستان الهندية، وكوكاز الكورية، واكسون موبيل الأمريكية، وشل الهولندية البريطانية، وايني الإيطالية".