إيران: مقتل عنصر أمن في هجوم مسلح بجنوب شرق البلاد

أعلن مسئول أمني إيراني، اليوم الخميس، سقوط عنصر أمن وإصابة اثنين آخرين، في هجوم نفذه مسلحون بمحافظة سيستان وبلوشستان، بجنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس»، عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد دوست علي جليليان، قوله إن «المسلحين كانوا يستقلون سيارة في مدينة سيب سوران، التابعة لهذه المحافظة، اليوم الخميس».

وأوضح أن «السيارة اقتربت من دوريتين لقوى الأمن الداخلي، وأطلق الإرهابيون من داخلها النار على عناصر قوى الأمن».

وأشار إلى أن «الدورية الثانية اشتبكت مع المهاجمين الذين استغلوا وجودهم بين المواطنين، ولاذوا بالفرار»، مؤكدًا أن ملاحقة الإرهابيين مستمرة، وسيتم نشر المعلومات الإضافية لاحقا.

ولفت إلى «نقل 3 مصابين من قوى الأمن الداخلي إلى المراكز الاستشفائية، لكن أحدهم لقي حتفه متأثرا بإصابته».