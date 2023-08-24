17 % زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية في القطاع الحكومي عام 2021-2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الدارسين بالتعـليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي بلغ 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارسا عام2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 17%.

جاء ذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير الهارات البشرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصصات.

وبحسب الجهاز، بلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 7003 دارسين عام 2021/2022، مقابل 3655 دارسا عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.

وأضاف الجهاز، أن عدد خريجي التعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية فى القطاع الحكومي بلغ 31178 خريجا عام 2021/2022 مقابل 32438 خريجا عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

فيما بلغ عدد خريجي التعـليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 6800 دارس عام 2021/2022، مقابل 3535 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4%.

ووفقا للجهاز، بلغ إجمالي عدد المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص التي تمارس نشاط التدريب 635 مؤسسة عام 2021/2022، مقابل 590 مؤسسـة عام 2020/2021، بنسبة زيادة قدرها 7.6%.

وتضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6%، يليها محافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.

وأوضح أن عدد مؤسسات تدريبية التابعه للقطاع الحكومي بلغ 511 مؤسسة (المنهجي/غيرالمنهجى) عام 2021/2022، مقابل 481 مؤسسة عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2%.

واحتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9٪ من إجمالي عدد المؤسسات.

واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القطاع الحكومي (المنهجي) بنسبة 69.6%.

فيما بلغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 124مركزاً، منها (6 منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/2022، مقابل 109مركزاً منها (4 منهجي، 105غير منهجي) عام2020/2021، بنسبة زيادة 13.8%.

واحتلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى بإجمالى 14مركز تدريب بنسبة 11.3%، يليها محافظتى القاهرة وأسيوط بعدد 11مركز تدريب بنسبة 8.9% لكلا المحافظتين من إجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.