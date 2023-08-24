 للمرة خامسة.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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للمرة خامسة.. الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة

وكالات
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 5:07 م
استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة للمرة الخامسة، على خلفية استمرار حرق المصاحف في كوبنهاجن، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأمس الأربعاء، استدعت الوزارة المستشار القنصلي في سفارة الدنمارك؛ بسبب استمرار حرق القرآن في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة كوبنهاجن.

وسبق استدعاء المستشار القنصلي في سفارة الدنمارك في أنقرة قبل ذلك في 18 أغسطس، وفي 17 أغسطس أيضًا إلى وزارة الخارجية.

ويأتي تدنيس القرآن في الدنمارك، بعد أفعال مماثلة في دولة السويد المجاورة، والتي أثارت ضجة دولية ودفعت حكومات دول عربية إيران وتركيا عدة إلى إدانة عمليات الحرق، أو تعليق بعض علاقاتها مع ستوكهولم.

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