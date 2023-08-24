تعليم البحيرة تطلق مبادرة لغتي الجميلة لتنمية مهارات الطلاب

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إنه تم إطلاق مبادرة لغتي الجميلة، لتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات تلاميذ المرحلة الابتدائية في اللغة العربية بكل الإدارات التعليمية، في ضوء خطة الوزارة بتنفيذ الخطط العلاجية الخاصة بتنمية مهارات الطلاب بمنظومة التطوير الجديدة.

ووجه الديب بأن تشمل المبادرة فترة النشاط والعطلة الصيفية تحت إشراف توجيه عام اللغة العربية، على أن تستمر خلال العام الدراسي لخدمة الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الامور.

ومن جانبة أشارت عزة الطودي الموجه العام، أن وكيل الوزارة وجه بفتح المدارس لاستقبال التلاميذ وتنفيذ المبادرة، كما تم البدء بالفعل بجميع الإدارات والمشاركة بفاعلية بالمبادرة، وتم عقد ورش عمل بالإدارات لجميع الكوادر التدريبية للوقوف على أنسب الطرق الخاصة بتنفيذ مبادرة لغتي.

كما تم توضيح طريقة العمل من خلال الدليل الاسترشادي الخاص بالمبادرة وكذلك النماذج الاسترشادية الخاصة بكراسة التلميذ.

ويعد الدليل الاسترشادي هو رؤية مبسطة وسهلة يمكن الاستعانة بها في تنفيذ البرنامج العلاجي والتي أعدت خصيصًا لتلائم الوقت والهدف من البرنامج وكذلك كراسة التلميذ التي أعدت أيضا لتكون متدرجة في الصعوبة من الأسهل للأصعب وملائمة للوقت ولمستوى التلاميذ من خلال فريق عمل مؤهل.