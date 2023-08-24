 مدير الأمن الداخلي اللبناني يحذر من انعكاس السياسة على الاستقرار في البلاد - بوابة الشروق
الخميس 24 أغسطس 2023 10:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

مدير الأمن الداخلي اللبناني يحذر من انعكاس السياسة على الاستقرار في البلاد

بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 10:49 ص

أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء عماد عثمان أن الوضع الأمني تحت السيطرة، محذرا من انعكاس السياسة على الأمن والاستقرار في لبنان، ومن خشيته على وضع قوى الأمن.

وقال اللواء عثمان، لصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس: "أحس بوجود خطر على المؤسسة، هناك مَن يستهدفها لأنها تمسك بالأمن في البلد، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن هناك استهدافا مباشرا لقوى الأمن وغير مبرر".

وذكر أن الحافز الأقوى الذي يدفع القوى الأمنية للاستمرار هو "وجود قناعة لديها بأن ثمة مَن يريد الحلول مكانها، وأن ثمة مَن يريد الفوضى بدلاً من الاستقرار"، مضيفاً: "حياتنا مبنية على الحذر من المجهول".

وأشار عثمان إلى أن "هناك مشكلات كالبؤر الأمنية التي تنتشر في بعض المناطق والتي تأخذ طابعاً عسكرياً، والمخيمات الفلسطينية والقتال الذي يحدث فيها بين فترة وأخرى"، إضافة إلى النزوح السوري مع خشية من "أن تتطور المخاوف الأمنية بسببه".

وتابع عثمان قائلاً: "هناك جرائم كثيرة ترتبط بالوجود السوري، وهذا يشكل ضغطاً على القوى الأمنية وعلى البنية التحتية للسجون في لبنان، إذ إن عدد السجناء السوريين بات يقارب ثلث عدد السجناء في لبنان، وهناك 8ر17 % من المحكومين هم من السوريين و43 % من الموقوفين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك