ألمانيا: سحب أسلحة وتراخيصها من اثنين من أعضاء حركة مواطنو الرايخ

سحبت هيئة الأسلحة في ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية من اثنين من أعضاء في حركة "مواطني الرايخ" أسلحتهما وتراخيص هذه الأسلحة.

وأعلنت دائرة مانسفلد-زودهارتس، اليوم الخميس، أنه كانت هناك عملية كبيرة استمرت عدة ساعات في المنطقة الواقعة شرقي ألمانيا، مشيرة إلى أنه تم ضبط عشرات الأسلحة في محيط الأفراد وفي ساحة تابعة لأحد الأندية، لكنها لم تحدد العدد الدقيق للأسلحة المضبوطة ونوعيتها.

وذكرت الدائرة، أن "سبب سحب الأسلحة هو تعذر إثبات الموثوقية المطلوبة في قانون الأسلحة لدى العضوين المحسوبين على حركة الرايخ".

وقالت الدائرة، إن من يمثل أيدولوجية حركة "مواطنو الرايخ" ويرفض بشدة شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية ونظامها القانوني المعمول به، يعطي سببا للتخوف من أنه لن يلتزم بشكل صارم بقواعد قانون الأسلحة.

وأضافت الدائرة: "بالإضافة إلى ذلك تثبتت هيئة الأسلحة التابعة للدائرة من وجود عدة مخالفات لمتطلبات تخزين الأسلحة وملحقاتها والذخيرة".