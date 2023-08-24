اللجنة الثلاثية السعودية التركية الباكستانية تبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي

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بحثت اللجنة الثلاثية السعودية التركية الباكستانية، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وذلك خلال أولى اجتماعاتها في الرياض.

وبحسب بيانٍ لوزارة الدفاع السعودية، حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع التركي، جلال سامي توفكجي، ومساعد وزير الدفاع السعودي، طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي، ومدير الأركان العامة للجيش الباكستاني، محمد سعيد.

وعقدت الوفود المشاركة عقب الاجتماع مجموعات عمل ثنائية خاصة.

وتناول اجتماع مجموعة العمل السعودية - التركية، خارطة الطريق المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتطوير البحث العلمي.

وشارك في الاجتماع إلى جانب العتيبي وتوفكجي، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق جورجون.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية، أن فرق عمل من البلدان الثلاثة بحثت في اجتماعات ثنائية «خريطة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية ونقل وتوطين التقنية وتطوير البحث العلمي».

وفي 11 أغسطس الجاري، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أنّ «المفاوضات انتقلت إلى مرحلة متقدّمة لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، والتي قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار».

كما أجرى السعوديون محادثات لشراء منجم نحاس عملاق، يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار، من قبل شركة كندية في غرب باكستان، وفق الصحيفة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد زار السعودية في يوليو الماضي، في مستهل جولة خليجية شملت أيضاً كلاً من قطر والإمارات.

وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، قبيل الزيارة، إنّ بلاده «ستحقّق مكاسب استثمارية مهمة» خلال هذه الزيارة إلى 3 دول خليجية (السعودية، والإمارات، وقطر).

وعلى هامش تلك الزيارة وقّعت أنقرة والرياض، اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.