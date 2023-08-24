استلام 265 بطاقة تموينية بالوادي الجديد

قال المهندس صلاح حلمي رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن 265 بطاقة تموينية ذكية جديدة وصلت للمحافظة، تشمل بدل فاقد، بدل تالف، فصل إجتماعي، إصدار جديد.

وأشار إلى تسليم البطاقات للإدارات التموينية بواقع 115 بطاقة لمركز الخارجة، و114 بطاقة لمركز الداخلة، و6 بطاقات لمركز بلاط، و8 بطاقات لمركز باريس، و22 بطاقات لمركز الفرافرة، ليتم تسليمها للمستفيدين.

ولفت إلى تفعيل البطاقات التموينية بمجرد تسليمها للمواطنين من خلال إدخال البيانات بمعرفة صاحب البطاقة لضمان استلام مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.