 سوريا.. إصابة شخص بسقوط قذائف في ريف اللاذقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا.. إصابة شخص بسقوط قذائف في ريف اللاذقية

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 8:58 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 8:58 ص

أصيب مدني بجروح جراء سقوط قذائف أطلقتها المجموعات الإرهابية على الأراضي الزراعية بمنطقة القرداحة التابعة لمدينة اللاذقية غربي سوريا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة اللاذقية أن خمس قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي على الأراضي الزراعية في منطقة القرداحة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح .

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي بمعظمها تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وتعتدي بشكل متكرر على المناطق المدنية، ما يؤدي لوقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.


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