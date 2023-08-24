أصيب مدني بجروح جراء سقوط قذائف أطلقتها المجموعات الإرهابية على الأراضي الزراعية بمنطقة القرداحة التابعة لمدينة اللاذقية غربي سوريا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة اللاذقية أن خمس قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي على الأراضي الزراعية في منطقة القرداحة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح .

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي بمعظمها تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وتعتدي بشكل متكرر على المناطق المدنية، ما يؤدي لوقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.