في 30 أغسطس 2006، غيّب الموت الأديب الكبير نجيب محفوظ عن عمر يناهز 94 عامًا، إثر هبوط مفاجئ في ضغط الدم وفشل كلوي تعرض له بغرفة العناية المركزة في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وامتدت رحلة محفوظ الأدبية إلى ما يزيد على 70 عاما، كتب خلالها أكثر من 50 رواية ومجموعة قصصية، فضلا عن مقالات فكرية وفلسفية.

وتنوعت الأعمال الأدبية لمحفوظ بين الرواية التاريخية بمستهل مشواره، ثم توجهه للواقعية والرمزية، إلى جانب أعمال ملحمية يأتي على رأسها "الحرافيش".

ومع شهر وفاة أديب نوبل، نستعرض في 10 حلقات مسلسلة ملامح من سيرة وحياة نجيب محفوظ بالأيام الأخيرة لشهر أغسطس، وذلك تحت عنوان "المجالس المحفوظية"، وهو المسمى الذي اختاره الكاتب جمال الغيطاني عنوانًا لكتابه الذي لخّص سنوات مع العمر رافق فيها محفوظ، تلميذا وصديقا من أقرب أصدقائه.

الحلقة الرابعة:

كان الأديب نجيب محفوظ جديرا بلقب العالمي، حيث امتد أثره واتسعت دائرة معجبيه وقرائه أرجاء العالم من مشرقه لمغربه، وإن كان محفوظ قد غلبت على أعماله التعبير عن بيتئه، والتي يشكل البسطاء غالبها، ورغم ذلك نال إشادات وثناء على أعماله الأدبية من شخصيات بارزة بالخارج.

- جاكلين كنيدي: متعطيشن لأعمالك

وتلقى صندوق بريد محفوظ بالعجوزة خطابا من أمريكا كتبته الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي جون كنيدي، وعرض نجيب محفوظ نصه من خلال حواراته مع الكاتب رجاء النقاش التي نشرت في كتاب "صفحات من مذكرات نجيب محفوظ" من إصدار "دار الشروق".

وقال: تلقيت خطابا من السيدة جاكلين كنيدي جاء فيه: "عزيزي نجيب محفوظ يسرني أن أبعث إليك بتعليقين ممتازين حول المجلد الثاني من الطبعة الأمريكية من روايتك (الثلاثية) المعروفة بـ(قصر الشوق)، لا أستطيع أن أصف لك الحماس الذي قوبلت به روايتك، لقد أحسسنا جميعا كما لو كنا متعطشين إلى أبعد حد لقراءة مثل هذا العمل.. مع أخلص التهنئة وأطيب التمنيات".