سيول: الشرطة تلقي القبض على 16 طالبا جامعيا حاولوا اقتحام السفارة اليابانية

قالت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على 16 طالبًا جامعيًا، حاولوا اقتحام السفارة اليابانية في سيئول؛ احتجاجا على تصريف اليابان المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، حاول الطلاب الذين تجمعوا الواحد تلو الآخر في الطابق الثامن من المبنى الذي يضم السفارة اليابانية، دخول السفارة في الطابق التاسع من نفس المبنى في حوالي الساعة 12:52 ظهرا، وكانوا يرددون هتافات منددة بتصريف المياه الملوثة.

وذكرت الشرطة أنه وفقا لما ورد إليها، خطط هؤلاء الطلاب التابعين لجمعية الطلاب الجامعيين ضد تصريف المياه الملوثة، لعقد مؤتمر صحفي في الساعة الثانية ظهرا، وقاموا بمظاهرة مفاجئة.

وتعتقد الشرطة أنهم دخلوا المبنى دون إذن لعقد مظاهرة غير معلنة، وستجري تحقيقا معهم بتهم انتهاك قانون التجمع والتظاهر، وانتهاك حرمة المسكن.

وقالت وسائل إعلام يابانية، إن اليابان بدأت اليوم، تصريف المياه المشعة المعالجة من فوكوشيما في المحيط، على الرغم من المخاوف التي أثارتها الدول المجاورة ومجموعات الصيد في المنطقة.