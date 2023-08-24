الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق مركبة إطلاق فضائية صوب الجنوب

قال الجيش في كوريا الجنوبية إن بيون يانج أطلقت ما تقول إنه "مركبة إطلاق فضائية" تجاه الجنوب صباح يوم الخميس، فيما يبدو أنه ثاني محاولة لوضع قمر صناعي للتجسس في المدار.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد قولها إنها رصدت عملية الإطلاق من تونجتشانج-ري على الساحل الغربي لكوريا الشمالية تمام الساعة 03:50 فجر الخميس، وحلق المقذوف فوق المياه غرب إيودو، قبل أن يسقط في المياه على بعد حوالي 149 كم جنوب غرب جزيرة جيجو.

وجاء الإطلاق في الوقت الذي أبلغت فيه كوريا الشمالية اليابان بخطتها لإطلاق قمر صناعي، وتحديد ثلاث مناطق خطر بحري، اثنتين غرب شبه الجزيرة الكورية، والثالثة إلى الشرق من جزيرة لوزون الفلبينية - بين يوم الخميس ويوم31 أغسطس الجاري.

