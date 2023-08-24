قال الدكتور أحمد السيد أحمد خبير في العلاقات الدولية، إن كل الاحتمالات مفتوحة في مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، بعد تحطم طائرته، مرجحًا أن «سردية إسقاط الطائرة ربما تبدو مستبعدة».

وأضاف «السيد»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، مساء الأربعاء، أنّ قائد المجموعة كان يتحرك بحرية، واستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد التمرد الشهير.

وأكمل: «كان هناك اتفاقا على قواعد اللعبة، وبالتالي فليس من الحكمة في هذا التوقيت اتخاذ قرار الاغتيال، لأن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية فيما يتعلق برد فعل فاجنر وأعضائها، لأنهم بالآلاف، وجزء كبير منهم موجودون في روسيا وأوكرانيا ولم ينقلوا إلى بيلاروسيا وفقا للاتفاق».

ونوه إلى أن «ما حدث تطورًا خطيرًا؛ لأن القضية لا تمكن في سقوط الطائرة بحادث اغتيال أو بسبب ظروف طبيعية، بل تتعلق بالتداعيات على مستقبل فاجنر، وسُيعجل إما بالتفكيك أو بحلها على المدى القريب»، مشيرًا إلى أن «أوكرانيا والغرب سيصطادان في الماء العكر».

وواصل: «هناك جناح متشدد في فاجنر قاد التمرد في المرة السابقة، وكان يذهب إلى موسكو ويريد احتلالها، حيث كان بريجوجين يتزعم هذا الجناح، وكان يوجه انتقادات شديدة لوزارة الدفاع الروسية، وبالتالي، لم يتم تصفية الأجواء بينهما، وهو ما يعني أن هناك مباراة صفرية بينهما».

وذكر أن قرار تحييد أو تفكيك فاجنر كان قرارًا استراتيجيا جرى اتخاذه بوسائل مختلفة؛ لأن فلسفة الاعتماد على قوات غير نظامية في المعارك جاءت بنتائج سلبية، لافتًا إلى أن «هذا الاعتماد كان خطأ استراتيجيًا كبيرًا دفعت روسيا ثمنه».

وتحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبرج، حسب السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن اسم قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، كان مدرجًا على قائمة ركاب الطائرة.