الإفتاء تعلن فتح التسجيل ببرنامج تدريب وتأهيل المُقبلين على الزواج مجانا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن فتح التسجيل ببرنامج تدريب وتأهيل المُقبلين على الزواج، مؤكدة أن «الدورة مجانية».

وقالت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس – تويتر سابقًا»، صباح الخميس، إن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل وإرشاد المقبلين على الزواج، وتزويدهم بمهارات الحياة الزوجية.

وأشارت إلى أن الدورة تُدرب المشاركين فيها على كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان، لافتة إلى أن التسجيل والاشتراك مستمر حتى اكتمال الأعداد.

وناشدت الراغبين في الاشتراك، تسجل بياناتهم عبر هذا الرابط: https://cutt.us/Tyjag، مضيفة: «وللمزيد من الاستفسارات: يرجى التواصل على: (0225910661)، أو (واتس آب) على: (01282282892)، يوميا من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً».

وأوضحت أن أماكن الدورات تنعقد في:

- القاهرة (تنعقد المحاضرات بمركز التدريب بالمقر الرئيسي لدار الإفتاء المصرية بالقاهرة) (الدورة التاسعة عشر).

- الإسكندرية (الدورة الثانية).

- أسيوط (الدورة الثانية).

- مطروح (الدورة الأولى).