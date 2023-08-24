وقف مصنع سونج إيل هاي تك لإعادة تدوير البطاريات عن التشغيل في المجر إلى أجل غير مسمى

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قررت حكومة المجر تعليق العمل في مصنع إعادة تدوير البطاريات تابع لشركة إعادة تدوير البطاريات الكورية الجنوبية سونج إيل هاي تك.

وقالت الحكومة في بيان إنه تقرر وقف تشغيل المصنع الموجود في منطقة باتنويتيري شمال المجر حتى يتم الالتزام بكل القواعد البيئية في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه تم تغريم المصنع 6 مرات بالفعل ليصل إجمالي الغرامات إلى حوالي 100 مليون فورنت مجري (283 ألف دولار).

يذكر أن شركة سونج إيل هاي تك المجر تأسست عام 2017 وتدير مصنع إعادة تدوير البطاريات وإنتاج المواد المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وتقول شركة سونج إيل هاي تك على موقعها الرسمي إن هدفها هو "إنشاء تيار أخضر عالمي" لصناعة السيارات والبطاريات من خلال إعادة تدوير بطاريات الليثيوم المؤين المستخدمة في السيارات الكهربائية.