رئيس بوروندي: يجب إنهاء حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا

دد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي، على أهمية إنهاء حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ وذلك من أجل إحلال السلام والاستقرار عالميًا.

وقال في كلمة له خلال جلسة الحوار رفيع المستوى، ضمن اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، صباح الخميس، إن العالم يواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية العمل على مواجهتها بشتى الطرق الممكنة.

وأعرب عن أمله في تحقيق أهداف قمة «بريكس» في القريب العاجل، مُرحبًا بانضمام مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين وإيران رسميًا إلى المجموعة.

وأشار إلى أن الشراكات الجديدة تحقق مصلحة الشعوب الإفريقية والاستفادة للجميع، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والإجراءات المطلوبة من أجل قمة «بريكس».

وأضاف: «حكومة بروندي تتعاون مع كل الشركاء؛ من أجل قارة إفريقيا وشعوبها، والإسراع في إنقاذ الدول النامية، وعلى الدول المتقدمة تقديم يد العون لنظيرتها النامية، وأن تفي بوعودها التي قطعتها على نفسها».