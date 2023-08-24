انقلاب سيارة نقل أعلى طريق المنصورية يصيب 3 أشخاص

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل أعلى سلم المنصورية، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى سلم المنصورية بمحور 26 يوليو اتجاه مدينة السادس من أكتوبر.

انتقلت الخدمات المرورية تنسيقا مع قطاع أكتوبر إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة نقل أعلى الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.