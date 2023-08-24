قالت الكاتبة ناهد إمام، إنّها انضمت لجماعة الإخوان عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، موضحة أنها كانت تدرس في الجامعة، وتبحث عن الانتماء والهوية والقيمة والدور الذي قد تلعبه في مجتمعها.

وأضافت «إمام»، في لقاء لبرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الانضمام إلى الإخوان وغيرها من الجماعات بلغ أشده في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وبخاصة في العمل الطلابي، ثم العمل النقابي والبرلماني.

وتابعت الكاتبة: «في هذه الفترة، دخلت في الجامعة ووجدت عضوات الإخوان يقمن باستقبالي بحفاوة وابتسامة ووردة، وفي هذه الفترة كنت محجبة بالطريقة المصرية، وبدأن باستقطابي وقلن لي سنكون إخوات في الله وصحبه في الله».

وأكملت: «بعد ذلك قالت لي عضوات الإخوان إن حجابي لا يرضي الله، وارتدي الخمار، واشترين لي القماش هدية حتى نفصلها وأرتدي الخمار وهو ما حدث، وفي المناسبات كن يشترين لي الهدايا وقمن بدعوتي لرحلاتهن».

وواصلت: «عضوات الجماعة بدأن بعد ذلك في الحديث معي عن الأقصى ودولة الخلافة، وشعرت بقيمة وتلبية لاحتياجات نفسية مثل الاهتمام والقبول، وفي البداية لا يقولوا إنهم إخوان، وعندما اكتشفوا أنني مطيعة ومتفوقة وأكتب وأتكلم ولدي نشاطات ستفيد الجماعة، قالت لي العضوات إنهن أعضاء في جماعة الإخوان».

