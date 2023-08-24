مسئول سابق بالبنتاجون: أعتقد أن بوتين يقف وراء مقتل قائد مجموعة فاجنر

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورانس كلوب، إن لا يوجد أي معلومات أو براهين مؤكدة عن مرتكب حادث تحطيم طائرة قائد قوات فاجنر ومدير شركته.

وأوضح خلال مداخلة له عبر تطبيق «سكايب» ببرنامج «هذا المساء»، تقديم الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن جهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي والتابعون له، يحاولون جمع معلومات كثيرة بشأن مجموعة فاجنر.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتهم روسيا بوقوفها وراء الحادث، بسبب عدوانها ضد أوكرانيا وضرب المدنيين، والبنية التحتية والمدن الأوكرانية والاستيلاء وخطف النساء والأطفال الأوكران إلى روسيا، وبالتالي هناك موقف راسخ ضد موسكو.

وذكر أنه يعتقد بأن بوتين هو من يقف وراء حادث مقتل قائد مجموعة فاجنر، لأنه حادث ليس عابرا ولكنه متعمد، بالإضافة إلى رؤية بعض شهود العيان وسماعهم صوت انفجار في مكان الحادث، وذلك بحكم وظيفته السابقة.

ولفت إلى أن سيكون له تبعات تتمثل في زيادة سيطرة وقوة بوتين، ومن ناحية أخرى مقتل «يفجيني» لن يكون في صالحه، نظرًا لدور قوات فاجنر في إفريقيا وبالمناطق الأخرى، التي تريد موسكو السيطرة عليها دون دخول قواتها الرسمية.

وتحطمت طائرة ركاب خاصة على متنها 10 أشخاص الأربعاء، في منطقة تفير شمال العاصمة الروسية خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبرج، حسب السلطات، التي أكدت مقتل كل من كان على متنها.

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن اسم قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، كان مدرجًا على قائمة ركاب الطائرة.