الاتحاد الأوروبي يرفض التعليق على مقتل بريجوجين

رفض الاتحاد الأوروبي، التعليق على الوفاة المفترضة لقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة في روسيا، وذلك لحالة الغموض التي تكتنف الحادث.

وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية للاتحاد، بيتر ستانو، إن من الصعب التحقق من صحة التقارير التي تتحدث عن وفاة بريجوجين، قائلا: "أعني أنه من الصعب الوثوق في أي شيء يخرج من روسيا في هذه الأيام".

كما تجنب ستانو التعليق على المخرج السياسي المحتمل لوفاة بريجوجين بسبب الغموض الذي يكتنف الحادث، قائلا إن "ذلك سيكون محض تكهنات".

وأضاف المتحدث أنه لا يتوقع أن تتوقف أنشطة فاجنر في مناطق الأزمات مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا لوفاة بريجوجين، نظرا لروابط مجموعة المرتزقة بالحكومة الروسية.