الأكاديمية الدولية بلندن ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر تطلقان برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة

إحتفلت الاكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS)، ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر، الأربعاء، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة بالإطلاق الرسمي لبرنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة.

ويعكس هذا الحدث الإلتزام القوي للمؤسستين بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء جيل جديد من المحترفين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بفعالية وكفاءة في القطاع الخاص بمصر.

وبرنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة (SDGs Champions Scholarship) هو برنامج منح لدراسات ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) بالتعاون مع أكبر جهات الاعتماد و الجامعات بالمملكة والمتحدة.

وتمتد مدة البرنامج لمدة عامين، حيث سيتمكن الملتحقون بالبرنامج من خلال دراستهم من دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخدمة المجتمعات في مصر وحول العالم.

وتعد هذه خطوة كبيرة إلي الأمام نحو تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لدفع التغيير ذي الأثر لتطبيق أهداف التنمية المستدمة عالمياً.

ويعكس التعاون بين الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS) ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر رؤية مشتركة لدعم التعليم والاستدامة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وفي إطار إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة تم تكريم 4 من الخريجين الاستثنائيين والذين يتولون مناصب قيادية الآن في مصر وهم الاستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لجامعة السويدي للتكنولوجيا وأكاديمية السويدي التقنية، والمهندس سيف الديمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستاذ شريف سلامة الرئيس التنفيذي لقطع المخاطر في مصرف مايفير (CIB – Keny) و الاستاذة يمنى سعد مدير مشروعات إستراتيجية بشركة أورنج مصر.

وجاء التكريم في إطار تميز هؤلاء القيادات خلال رحلاتهم المهنية و قدرتهم على تحويل رحلاتهم التعليمية إلى قصص نجاح ملهمة، مما يجسد تميز التعليم البريطاني وقدرته على تزويد الخريجين بالمهارات للتفوق في مساراتهم المهنية والمساهمة في المجتمع.

من جهته، صرح السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: يعد الاحتفال شهادة أخرى على براعة برامج التعليم والمنح الدراسية البريطانية، حيث نفخر برؤية مئات المصريين يوسعون معارفهم ومهاراتهم لدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف بايلي: نحتفل بإنضمام مجموعة جديدة من حاصلي المنح إلى عائلة الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، كما نكرم الخريجين السابقين، الذين يحدثون فرقا حقيقيا، ويتولون مناصب قيادية، كذلك نشجع الآخرين على التقديم. إنني أتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع مصر في مجال التعليم.

من جانبها، أعربت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر، عن فخرها بإطلاق برنامج المنحة وقالت: "تشمل مهمتنا الأساسية تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال الاستدامة ويعد تزويد القادة المستدامين المختارين بالخبرات والمعرفة ركيزة أساسية في سعينا لتعزيز التزام مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة. من خلال ذلك، نمكن القطاع الخاص من المشاركة بفعالية كجهة أعمال مسؤولة".

بدوره، قال كريم الصفتي، المدير الإقليمي - للأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن: نشعر بالفخر في إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة. نسعى من خلال هذا البرنامج لدعم مبادرات الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر ونثني على التفاني المشترك من قبل شركاء التعاون.

وحضر الحدث قادة الأعمال وقادة إدارة الموارد البشرية ومسؤولين رئيسيين من أعضاء الشبكة المصرية لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.