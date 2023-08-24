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أصدر صندوق النقد الدولي شريحة قرض بقيمة 5ر7 مليار دولار للأرجنتين، في صفقة استغرق التفتوض بشأنها أربعة أشهر.

وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الاتفاق في واشنطن يوم الأربعاء.

وقال صندوق النقد في بيان نشر الأربعاء: "أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعتين الخامسة والسادسة لتسهيل الصندوق الممدد للأرجنتين لمدة 30 شهرا. قرار المجلس يُمكّن من صرف فوري لحوالي 5ر7 مليار دولار".

وذكر الصندوق أنه بسبب الجفاف الشديد والأخطاء السياسية، فشلت الأرجنتين في إجراء تعديلات الميزانية المتفق عليها. ومع ذلك ، كان من الممكن الاتفاق على أهداف جديدة مثل زيادة احتياطيات البنك المركزي والمزيد من الانضباط المالي.

ويتعين على وزارة الاقتصاد في بوينس آيرس تمرير أكثر من نصف الأموال المصروفة حديثا إلى دائنين آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "لا ناسيون".

ومن أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالفائدة تجاه الصندوق، حصلت الأرجنتين مؤخرا على عدة قروض مؤقتة من قطر والصين ومن مصرف التنمية لأمريكا اللاتينية.

يشار إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية غارق في أزمة اقتصادية ومالية حادة.

وتعاني الأرجنتين من جهاز دولة متضخم وإنتاجية منخفضة في الصناعة واقتصاد مواز كبير يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.

وتستمر العملة الوطنية ، البيزو ، في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي ، وتتزايد الديون باستمرار. وارتفع معدل التضخم إلى 115%.