العاصفة الاستوائية فرانكلين تعبر جمهورية الدومينيكان وهايتي

بدأت العاصفة الاستوائية "فرانكلين" في الوصول إلى اليابسة فوق جمهورية الدومينيكان أمس الأربعاء، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات خطيرة على معظم جزيرة هيسبانيولا المشتركة بين جمهورية الدومينيكان وهايتي.

وفي ولاية تكساس، تسبب المنخفض الاستوائي هارولد في هطول الأمطار، ولكن بشكل عام، بدأ المحيط الأطلسي يهدأ، وكانت فلوريدا لا تزال خالية من المخاطر.

وغمرت المياه هيسبانيولا، الجزيرة المشتركة بين هايتي وجمهورية الدومينيكان، صباح أمس الأربعاء مع تحرك العاصفة الاستوائية فرانكلين إلى اتجاه الشاطئ بالقرب من باراهونا، على الساحل الجنوبي لجمهورية الدومينيكان.

وعندما عبرت العاصفة الاستوائية "فرانكلين" الجزيرة، فقدت قوتها لكنها زادت من سرعتها، وهو ما سيؤدي إلى عبور سريع، بحسب التوقعات التي أعلنها المركز الوطني الأمريكي للأعاصير الساعة 11 صباحا (1500 بتوقيت جرينتش) أمس الأربعاء.

وتظهر التوقعات أن العاصفة فرانكلين ستتجه نحو الشرق، حيث من المرجح أن تتحول إلى إعصار بحلول السبت المقبل والتحول نحو برمودا بحلول أوائل الأسبوع المقبل.