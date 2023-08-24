انتهاء فترة الراحة في برشلونة

عاد لاعبو برشلونة إلى التدريبات، اليوم الأربعاء، بعد يومين من الراحة استعدادا لمواجهة فياريال الأحد المقبل، خلال منافسات الدوري الإسباني.

ويغيب عن البارسا الأوروجوائي رونالد أراوخو بسبب الإصابة، بينما لن يشارك البرازيلي رافينيا أمام فياريال على ملعب (لا سيراميكا) بسبب الإيقاف.

وينتظر كل من الجناح ماركوس ألونسو وإيناكي بينيا وإنييجو مارتينيز، الذي ما يزال مصابا، التسجيل في قائمة الفريق.

وبعد فوزه الأحد الماضي في ملعبه على قادش (2-0)، سيخوض برشلونة مباراتين متتاليتين خارج أرضه، الأحد المقبل أمام فياريال، ويوم 3 سبتمبر/ أيلول في بامبلونا ضد فريق أوساسونا.

يذكر أن نادي برشلونة قد اقترب خطوة جديدة من إبرام صفقة هجومية مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا: "جواو فيليكس خارج قائمة أتلتيكو مدريد، لأنه ينتظر فقط قرار مغادرة النادي.. من المستحيل أن يبقى".

وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر": "فيليكس ينتظر تحرك نادي برشلونة للحصول عليه.. ولا تغييرات على وضع اللاعب".