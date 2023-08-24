هالة صدقي: فرحانة بالعلمين أكثر من فرحتي بمهرجان الدراما

أشادت الفنانة هالة صدقي، بمدينة العلمين، وبالنقلة النوعية التي تمت بها، معربة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الدراما بنسخته الثانية.

وقالت خلال لقاء خاص لها على قناة «الحياة»، مساء الخميس، على هامش المهرجان بالعلمين الجديدة: «فرحانة بالعلمين أكثر من فرحتي بالمهرجان».

وأضافت أنها من أوائل الأشخاص الذين كانوا يذهبون مدينة العلمين، منذ أن كانت مجرد رمال ولا يوجد بها إلا «مارينا»، مؤكدة أنها أصبحت تضاهي أهم وأكبر عواصم العالم.

وعن دورها في مسلسل «جعفر العمدة»، أكدت أنها حصلت على جائزتها من حب الجمهور، وردود الفعل الواسعة، موضحة أن الجمهور الذي يقابلها في كل مكان تتواجد به أكثر شيء أسعدها.

وأضافت: «الجوايز ممكن حد مش مستظرفك، فمتخديش جايزة أو بسبب لجنة، كله وارد».

واستقبلت مدينة العلمين الجديدة اليوم، النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023، تحت عنوان «60 سنة دراما»، فى دورة استثنائية للاحتفال بمرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، وهو مسلسل «هارب من الأيام».

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.