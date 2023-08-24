أزمة نفسية تلاها محاولة انتحار، كُتب معها الفصل الأخير في حياة سيدة أربعينية بمنطقة مصر القديمة.

إخطار تلقاه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، مفاده ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفية في ظروف غامضة نطاق قسم مصر القديمة.

سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة " فاطمة.ع"، 40 سنة، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان تبين أن السيدة المشار إليها تخلصت من حياتها إثر تناولها قرص حبة الغلال، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.