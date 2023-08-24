تيفيز: زوجتي أرادت قتلي بسبب يوفنتوس

علق الأرجنتيني كارلوس تيفيز، مهاجم يوفنتوس السابق، على الفترة التي قضاها مع السيدة العجوز خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

وقال تيفيز في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "الوصول إلى يوفنتوس كان بمثابة تنفس هواء نقي".

وأضاف: "من البداية كان الأمر لا يصدق، الوصول إلى ناد كبير وارتداء قميص ديل بييرو كان شيئا مميزا بالفعل".

وتابع: "لقد كان وقتا رائعا بالنسبة لي، وعندما قررت العودة إلى الأرجنتين، فانيسا زوجتي أرادت أن تقتلني".

وواصل: "كل شيء في إيطاليا كان سهلا للغاية. الإيطاليون مثلنا، جزء من قلبي سيبقى في يوفنتوس إلى الأبد".

وأتم: "في كل مرة أرتدي فيها قميص يوفنتوس كنت دائما أترك جزءا من قلبي على أرض الملعب، أعتقد أن هذا هو ما فهمه المشجعون حتى رحيلي، لقد لعبت المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، وفي اليوم التالي ذهبت للأرجنتين".

يشار إلى أن تيفيز انضم إلى يوفنتوس في 2013 قادما من مانشستر سيتي، وتمكن من تسجيل 39 هدفا بالدوري الإيطالي خلال 66 مباراة، كما أحرز 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.