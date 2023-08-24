 برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة فياريال بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة فياريال بالدوري الإسباني

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 3:04 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 3:04 م

تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة، وذلك قبل مواجهة فياريال، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأعلن النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابة بيدري جونزاليس لاعبخط وسط الفريق، وذلك خلال التدريبات التي شارك فيها صباح اليوم الخميس رفقة زملائه، استعدادا لمباراة فياريال.

وأوضح برشلونة أن الإصابة التي تعرض لها بيدري هي إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيمن، ولم يوضحالنادي الكتالوني مدة غياب لاعب الوسط الإسباني، مؤكدًا أن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

 

وشارك بيدري في أول مباراتين لبرشلونة بشكل طبيعي، حيث خاض 79 دقيقة ضد خيتافي، ولعب لمدة 90 دقيقة أمامقادش وسجل هدفا.


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