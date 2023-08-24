الأرجنتين ترحب بانضمامها إلى تجمع بريكس للاقتصادات الناشئة

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رحبت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الخميس، بقرار مجموعة بريكس لكبرى الاقتصادات الناشئة بضمها للمجموعة إلى جانب السعودية وإيران والإمارات ومصر وإثيوبيا.

كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، خلال قمة بريكس المنعقدة في جوهانسبرج، اليوم الخميس، قد أعلن انضمام كل من إيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا إلى بريكس اعتبارا من بداية العام المقبل.

وسيتم قبول العديد من الأعضاء الآخرين. وأعربت نحو 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام لمجموعة بريكس، وفقا لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز في رسالة مصورة: "هذا سيتيح فرصا جديدة للأرجنتين".

وأضاف: "لقد أصبحنا من الأبطال في السعي لتحقيق هدف مشترك داخل تكتل يمثل 40% من سكان العالم".

وأكد أن هذه الخطوة منطقية، في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها بلاده.

وقال فيرنانديز إن "بريكس تقوم بدور رئيسي في الدعوة لإقامة هيكل مالي عالمي يعالج الحاجة إلى النمو التجارة والاستثمار والرخاء الاجتماعي".

وتعد الصين والبرازيل، العضوان في بريكس، من أهم الشركاء التجاريين بالفعل للأرجنتين.

وتمثل دول بريكس حتى الآن 42% من سكان العالم، و30% من مساحة الأرض في العالم، و24% من الناتج الاقتصادي العالمي، وفقا لمعلومات بريكس.