 مجلس النواب البرازيلي يوافق على مشروع قانون بشأن الحد الأدنى للأجور وضريبة الدخل - بوابة الشروق
الخميس 24 أغسطس 2023 4:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

مجلس النواب البرازيلي يوافق على مشروع قانون بشأن الحد الأدنى للأجور وضريبة الدخل

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 4:34 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 4:34 م

وافق مجلس النواب في البرازيل على الإجراء المؤقت، الذي يزيد من الحد الأدنى للأجور، ويوسع نطاق الإعفاء على ضريبة الدخل، مساء يوم الأربعاء "بالتوقيت المحلي"، بحسب ما أوردته وكالة "كامارا دي نوتيثياس" الإخبارية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن نص الموافقة يحدد سياسة تقييم الحد الأدنى للأجور، وينص على زيادة حقيقية تعادل التغير الإيجابي في إجمالي الناتج المحلي خلال العامين السابقين لدخول القيمة الجديدة حيز التنفيذ.

وتم زيادة نطاق الإعفاء على ضريبة الدخل لتصل إلى 2112 ريالا من أصل نحو 1903 ريالات، اعتبارا من مايو من العام الجاري.

ومن المقرر أن يتم الآن إرسال الإجراء المؤقت إلى مجلس الشيوخ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك