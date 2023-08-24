 البحرين.. مريض يسرق سيارة إسعاف ويثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (فيديو) - بوابة الشروق
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البحرين.. مريض يسرق سيارة إسعاف ويثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل (فيديو)

وكالات
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 6:11 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 6:11 ص

في حادثة طريفة من نوعها، أقدم شخص في البحرين على سرقة سيارة الإسعاف التابعة للمشفى الذي كان يعالج فيه، فيما أصدرت السلطات بيانا بشأنه، وسط تفاعل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت شرطة العاصمة "القبض على شخص (23 عاما) إثر قيامه بسرقة سيارة إسعاف من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه"، لافتة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة.

ونشر حساب موثق للصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو لعملية "السرقة"، مؤكدا القبض على "السارق".

في حين تفاعل رواد مواقع التواصل بـ"سخرية ومزاح" مع هذا المقطع، حيث علق أحدهم قائلا: "شلون بده يروح ..أسهل طريقة"، وأضاف آخر: "يمكن عنده بلاغ راح يساعد حد من المصابين".

 

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