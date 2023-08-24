زيلينسكي يرفض الانتقادات الغربية لتوزيع انتشار قواته

رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الانتقادات الغربية لتوزيع قواته المسلحة في القتال ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف الأربعاء، ردا على تقرير في صحيفة نيويورك تايمز: "هل يعرف أي خبير عدد الأشخاص وكم عدد المحتلين في الشرق؟ حوالي 200 ألف!".

ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين ومسؤولين غربيين آخرين قولهم إن كييف تركز عددا قليلا جدا من الوحدات في جنوب أوكرانيا. وقالوا إن هذا هو السبب في أن التقدم المأمول نحو بحر آزوف يتوقف، ونصحوا كييف بتغيير التكتيكات.

وقال الرئيس الأوكراني إن الجيش الروسي ينتظر فقط أن تهمل أوكرانيا حماية بعض أجزاء الجبهة للتقدم الفوري في الشرق.

وأضاف: "لن نتخلى عن خاركيف أو دونباس أو بافلوهراد أو دنيبرو. وهذا أمر جيد".

ويبلغ طول الجبهة الحالية في شرق وجنوب أوكرانيا حوالي 800 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجيش الأوكراني الدفاع عن أجزاء أخرى من الحدود مع روسيا، بالقرب من خاركيف وسومي على سبيل المثال ، وحراسة الحدود الطويلة مع بيلاروس.