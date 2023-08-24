راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي لالتقاط الأنفاس

منح الجهاز الفني للإسماعيلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية لمدة 24ساعة، لالتقاط الأنفاس والعودة غدًا للانتظام في التدريبات اليومية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اطمأن علي الوجوه الصاعدة والكبار خلال المباراتين الوديتين المتتاليتين، أمام فايد والجيل السعودي وشارك أكبر عدد منهم في أحداثهما وظهروا بمستوى طيب.

تجدر الإشارة إلي أن الجهاز الفني للإسماعيلي بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 7 أغسطس الحالي تحت إشراف إيهاب جلال، والطاقم المعاون حمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد حسام المدرب، وأحمد سامح مخطط الأحمال، ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي، ونجحوا في تطبيق نظام اليوم المتكامل؛ لرفع معدلات اللياقة البدنية والخططية وسط التزام اللاعبين بالتعليمات الصادرة إليهم دون الإخلال بتنفيذها.