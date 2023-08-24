استمرار الإضرابات في المملكة المتحدة بسبب النزاع بشأن الأجور

بدأ الأطباء وعمال السكك الحديدية في المملكة المتحدة جولة جديدة من الإضرابات، لمواصلة أشهر من الإضراب الصناعي الذي أعاق الخدمات العامة وأضر بالاقتصاد البريطاني، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وبدأ كبار الأطباء في إنجلترا إضرابا مدته يومين، منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى إطالة أمد النزاع بشأن الأجور، الذي تقول عنه نقابة الاطباء، التي تحمل اسم "الجمعية الطبية البريطانية"، إنها عانت بسبب الخفض الحقيقي للرواتب منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يبدأ نحو 20 ألفا من عمال السكك الحديدية التابعين لـ"الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل"، إضرابا بسبب الأجور وظروف العمل، وذلك قبيل انتهاء إضراب الاطباء، وتحديدا بعد منتصف ليل الغد وقبل صباح السبت مباشرة.

ومن المتوقع أن يؤثر إضراب عمال السكك الحديدية على 14 من مشغلي القطارات.