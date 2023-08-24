 وفاة 5 بسبب تفشي بكتيريا الليجيونيلا في بولندا - بوابة الشروق
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وفاة 5 بسبب تفشي بكتيريا الليجيونيلا في بولندا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 أغسطس 2023 - 4:20 م | آخر تحديث: الخميس 24 أغسطس 2023 - 4:20 م

لقي 5 أشخاص حتفهم ولا يزال هناك الكثيرون في المستشفى، إثر تفشي كبير لبكتيريا الليجيونيلا في مدينة رزوسوف بجنوب شرق بولندا، بحسب ما قاله مدير المستشفى المحلي لوكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية، اليوم الخميس.

وقال المدير إن حالة الوفاة الخامسة كانت لامرأة (79 عاما) توفيت أثناء الليل. وفي الوقت الحالي، تفيد تقارير بوجود 71 شخصا في المستشفى، 10 من بينهم في العناية المركزة.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الصحة البولندية بعد عقد اجتماع لفريق الأزمات مساء أمس الأربعاء، إن المحققين يبحثون فيما إذا كان نظام أنابيب المياه في المدينة هو مصدر تفشي بكتيريا الليجيونيلا.

جدير بالذكر أنه من الممكن أن تسبب الليجيونيلا أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا، وحتى الالتهاب الرئوي الحاد لدى البشر.

وتتكاثر بكتيريا الليجيونيلا بشكل كبير عندما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و45 درجة مئوية.


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