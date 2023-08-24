مجموعة الجيل الأخير تشل حركة المرور جزئيا في قلب مدينة ميونخ الألمانية

أعلنت مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ في ألمانيا، اعتزامها تحويل مدينة ميونخ إلى "معقل للاحتجاج".

ونفذت المجموعة، اليوم الخميس، عدة إغلاقات للطرق في قلب العاصمة البافارية ما أدى إلى شلل جزئي في حركة المرور.

وحسب التصريحات الأولية للشرطة، قام ما يترواح بين 35 و40 شخصا بلصق أنفسهم في الطريق في ثمانية مواقع، وهو ما أدى إلى عرقلة حركة المرور.

من جانبها، قامت الشرطة بتحويل مسار حركة المرور وأزالت الحواجز، وذكرت الشرطة أن حركة المرور عادت للسير بدون مشاكل في الكثير من المناطق في وقت لاحق قبل ظهر اليوم.

وكانت المجموعة أعلنت عن هذه الأعمال وقالت إن أكثر من 50 محتجا سيغلقون طرقا في ميونخ، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحويل المدينة قبل وأثناء معرض السيارات في ميونخ (من 5 إلى 10 سبتمبر المقبل) إلى "معقل للاحتجاجات على مدار أسابيع، وبالتالي وضع خرق الحكومة الاتحادية للدستور أمام أعين الرأي العام".

وبعد إغلاق الطرق والاحتجاجات في مناطق عديدة، أصدر قضاة أمر احتجاز وقائي بحق العديد من ناشطي الحركة بناء على طلب مقدم من الشرطة.

يُذكر أن حركة "الجيل الأخير" تحتل عناوين الصحف منذ العام الماضي بسبب قيامها بإغلاق شوارع وطرق سريعة ومطارات، كما يقوم ناشطون تابعون لها بلصق أنفسهم في لوحات في متاحف ويعرقلون عروضا مسرحية ويرشون ألوانا على جدران ومعالم، وذلك في مسعى منها للفت الانتباه إلى قضية حماية المناخ.

وفي تطور لاحق، رفضت منظمة جرينبيس وناشطو "الجيل الأخير" وحركة "أيام جمع من أجل المستقبل" دعوة إلى الحوار في معرض ميونخ الدولي للسيارات والمرور. وذلك بعد أن كانت رابطة شركة صناعة السيارات عرضت على هذه المنظمات إقامة منصة معلومات في المعرض والمشاركة في ندوات نقاشية.

وأعلنت "الجيل الأخير" باسم المنظمات الثلاث اليوم عدم استعدادها للمشاركة في المعرض مشيرة إلى أن الاحتجاج من أجل تنقل صديق للمناخ ومتوافق مع الطبيعة والذي لا تكون فيه السيارة هي محور الاهتمام، لا يمكن أن يكون من بنود برنامج "المعرض الصناعي".