رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع «بريكس»

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهى مصر، والمملكة العربية السعودية والإمارات، كونه يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.

وقال العسومي، في تصريح اليوم الخميس، إن "توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم"، معربا عن "تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوسا أعلن ، خلال قمة بريكس في جوهانسبرج، أنه من المقرر أن تنضم كل من إيران والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى العام القادم.