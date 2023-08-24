زيادة تدفق المهاجرين على حدود لاتفيا مع بيلاروس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت لاتفيا احتشاد عدد كبير من الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى البلاد بشكل غير قانوني من بيلاروس المجاورة خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما أفادت قوة الحدود في البلاد يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن 143 شخصا حاولوا عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الساعات الـ 24 الماضية فقط. وأبدى نحو ثلثهم رغبتهم في السباحة عبر نهر دوجافا الحدودي.

وحاول أكثر من 100 شخص، لليوم الثاني على التوالي، عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

وبحسب تقرير إذاعي في لاتفيا، تراوح متوسط العبور اليومي مؤخرا بين 30 و40 شخصا.

وقال رئيس لاتفيا، إدجارز رينكيفيتش بعد اجتماع مع رئيس الوزراء كريجانيس كارينش في ريجا إن ما أسماه "حربا هجينة" تشتعل.

واتهم رينكيفيتش حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإجبار المزيد من الأشخاص على عبور الحدود.

وتحدث كارينش أيضا عن "التوترات المتزايدة" على حدود لاتفيا مع بيلاروس، والتي تعد أيضا جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وأضاف: "اتخذنا قرارات في الوقت المناسب لتعزيز مراقبة حدودنا".

وحشدت قوات حرس الحدود في لاتفيا مؤخرا قوات إضافية لحماية الحدود مع بيلاروس البالغ طولها 172 كيلومترا، وطلبت دعما من الجيش والشرطة.

وتتهم دول البلطيق بيلاروس، المتحالفة على نحو وثيق مع روسيا، ورئيسها لوكاشينكو بجلب المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود.

وشأنها شأن بولندا وليتوانيا، تشعر الحكومة في ريجا بالقلق أيضا بشأن أنشطة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة. وفي أعقاب محاولة التمرد ضد موسكو في يونيو، أقامت قوات فاجنر معسكرا في بيلاروس.