استمر حريق الغابات قرب العاصمة اليونانية أثينا، الذي بدأ أول أمس الثلاثاء، في تدمير أجزاء من الغابة في جبل "بارنيثا"، مما يهدد المزيد من المنازل، ومن المتوقع أن تشتد قوة الرياح خلال اليوم.

وقال متحدث باسم خدمة الإطفاء، في مقابلة مع قناة ميجا تي في، إن الحريق في الحديقة الوطنية شمال أثينا استعر مجددا خلال الليل وقد يتفاقم، ومن المتوقع أن تتزايد سرعة الرياح اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا تقريبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويغطي الدخان معظم أنحاء أثينا، مما يجعل من الصعب على الناس التنفس حتى في وسط المدينة.

وتقوم المروحيات والطائرات، التي قدمت بعضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإلقاء كميات كبيرة من المياه، وتعمل جنبا إلى جنب مع موظفي خدمات الطوارئ على الأرض.

وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تمكنت السلطات من إخماد 55 حريقا.

وشهد هذا الصيف درجات حرارة شديدة وعواصف عاتية وفيضانات وحرائق غابات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقد أدى الانحباس الحراري العالمي إلى زيادة حدة هذه الأحداث، وكان تموز يوليو الماضي هو الشهر الأكثر سخونة في العالم على الإطلاق.