أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تبذل قصارى جهودها الدبلوماسية وتتحرك بكامل أجهزتها بقوة في ملف المفاوضات، مشيرا إلى أن مصر «تعرضت لضغط وخسائر رهيبة»؛ نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة.

وقال خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت: «إحنا تعرضنا لخسائر رهيبة وضغط رهيب، ومش عايزين الأمور تفلت أكتر من كده، لأن ده معناه إن القضية الفلسطينية خلصت».

وتساءل عن إمكانية عودة قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر الماضي، مستعرضًا حجم الخسائر الفلسطينية الفادحة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، قائلا: «هل غزة ستعود إلى ما قبل 7 أكتوبر وهل الـ 40 ألفا اللي ماتوا والـ 100 ألف مصاب والـ 80 ألفا اللي منازلهم اتدمرت بالكامل؛ هل هيرجعوا؟».

ورأى أن الجميع باتوا يتمنون لو يعود الزمن إلى يوم السادس من أكتوبر 2023، لأن ما حدث في السابع من أكتوبر؛ كان نتيجة حتمية لما يحدث الآن، قائلا: «أمنيات أي حد العودة إلى يوم 6 أكتوبر 2023، لأنه بسبب 7 اكتوبر حصل ما يحدث الأن، أمنية أي واحد النهاردة نرجع إلى ما قبل 7 أكتوبر».

وأشار إلى أن 2.2 مليون فلسطيني يعيشون على مساحة لا تتجاوز 14% من مساحة القطاع، في حين يسيطر جيش الاحتلال على 86% من مساحة غزة، ويقيم أيضا داخل نطاق الـ14% المتبقية، مضيفا أن تقريرًا صادرًا عن الأمم المتحدة أشار إلى أن قطاع غزة تحول إلى 42 مليون طن من الركام وبحاجة إلى 80 مليار دولار لإعادة الإعمار، ناهيك عن وجود 7 آلاف طن من القنابل التي لم تنفجر حتى الآن.

واستنكر نشر الاحتلال لفيديوهات ادعى أنها تظهر أنفاق جديدة، واصفها إياها بالفيديوهات «الوهمية»، قائلا: «فيديوهات وهمية محدش يعرف قديمة ولا جديدة، دمر من ناحيتك وأنا مالي، إحنا الحمد الله من عندنا مفيش ولا نفق موجود ولا فتحة نفق في أرضا، في غزة وارد يكون فيها أنفاق؛ لكن المهم متعديش الناحية الثانية، وقولنا مئة مرة مفيش حاجة بتعدي عندنا».