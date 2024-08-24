شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2023.



وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقرت سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 19 إلى 25 جنيها.

استقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12جنيها.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 25 إلى 30 جنيها.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

استقرت سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 6 إلى 20 جنيها.

واستقرت سعر العنب البناتي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر أسعار التفاح البلدي لتترواح بين 16 إلى 26 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومى ليتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.

وسجلت أسعار الجوافة ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.