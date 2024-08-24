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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا: وفاة 4 أشخاص غرقا بسبب السيول

د ب أ
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 9:17 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 9:17 م

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الداخلية الموريتانية، مساء اليوم السبت، وفاة أربعة أشخاص غرقا، وفقدان آخر، جراء الأمطار والسيول، التي شهدتها ولايتا الحوض الشرقي لعصابه شرقي البلاد، خلال الساعات الأخيرة.

وأعلنت اللجنة وقوع خسائر مادية متفاوتة في مناطق متفرقة من موريتانيا.

وأوضحت اللجنة أن ثلاثة أشخاص توفوا غرقا في مدينة النعمة (عاصمة الحوض الشرقي)، فيما فقد الاتصال بشخص رابع، مؤكدة أن عملية البحث عنه متواصلة.

وأضافت اللجنة أن شخصا أخر توفي غرقا في مدينة كنكوصة بولاية لعصابه شرقي البلاد.

وقطعت السيول طريق "الأمل" أكبر وأطول طريق يربط العاصمة بمحافظات شرق البلاد عند الكيلومتر 12 بتجاه تمبدغة، وعند الكيلومتر 5 جنوب النعمة، باتجاه باسكنو.
 

 
 

 


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