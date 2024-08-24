أعلنت وزارة التعليم العالي، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور، تقرر إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg على أن يتم فتح الموقع والتسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من يوم الأحد الموافق 25/8/2024، ومثلما تم العمل به خلال مرحلة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

وسيتم سداد قيمة الاختبارات عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المُسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولن يُعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المُحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني على أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما هو موضح بالجدول.



وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المُستندات الآتية:



1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.