 «هالاند أم ميسي».. جوارديولا يكشف عن المهاجم الأكثر اكتمالًا في التاريخ - بوابة الشروق
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«هالاند أم ميسي».. جوارديولا يكشف عن المهاجم الأكثر اكتمالًا في التاريخ

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 24 أغسطس 2024 - 10:13 م | آخر تحديث: السبت 24 أغسطس 2024 - 10:13 م

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن المهاجم الأكثر اكتمالًا في تاريخ كرة القدم.

وكان قد حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على إبسويتش تاون برباعية مقابل هدف وحيد سجل هالاند منها ثلاثية في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعند سؤال مراسل قناة «بي إن سبورتس» لـ جوارديولا هل هالاند هو المهاجم الأكثر اكتمالا الذي رأيناه في هذه تاريخ كرة القدم؟ أجاب المدرب الأسباني: «المهاجم الأكثر روعة الذي رأيته على الإطلاق هو ميسي».

وتابع: «ميسي لا يصدق، الأرقام تبرر ذلك، لم أر شيئا كهذا من قبل».

وأكد: «أرقام هالاند لا تصدق أيضًا وهو آلة تسجيل أهداف وأعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، فهو يجلس على نفس الطاولة مع ميسي وكريستيانو رونالدو».

يذكر أن بيب جوارديولا قد سبق له تدريب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع نادي برشلونة خلال موسم 2008/09 حتى 2011/12.


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